МИД Италии назвал три страны, способные заменить российский газ

Замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано призвал снизить зависимость страны от российского газа, наладив поставки "голубого топлива" из Алжира, Туркменистана и Азербайджана.

В интервью газете la Repubblica Манлио Ди Стефано напомнил, что в начале текущего года Россия почти в два раза снизила объем газа, поставляемого в Италию по украинскому маршруту. Замглавы МИД назвал эту ситуацию угрозой энергетической безопасности страны. Он призвал срочно действовать, чтобы избавиться от газовой зависимости от РФ. В качестве мер он предложил найти новых поставщиков и переходить на возобновляемые источники энергии.

Манлио Ди Стефано отметил, что перспективными направлениями являются Алжир, Азербайджан и Туркменистан. Благодаря поставкам азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) отчасти удалось сдержать повышение цен на энергоресурсы для жителей Италии, сообщил замминистра.

Он считает, что удачным вариантом для Рима было бы сотрудничество с Туркменистаном, где находится одно из самых крупных месторождений в мире. Туркменский газ мог быть поступать по TAP. Однако в таком случае Ашхабаду нужно присоединиться к трубопроводу в Каспийском море, которое входит в "российскую зону влияния", добавил замглавы МИД Италии.

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