Буславец: Украина может начать воровать российский газ для выхода из кризиса

Заслуженный энергетик Украины, бывшая и. о. министра энергетики страны Ольга Буславец заявила, что "Нафтогаз" может ограничить поставки газа для населения, в случае катастрофической нехватки топлива. Кроме того, по словам Буславец, чтобы выйти из энергокризиса, власти могут начать "отбирать" российский газ.

Как отметила экс-министр, в первом квартале дефицит голубого топлива в стране составил более двух миллиардов кубометров. А "Нафтогаз" находится в глубоком финансовом кризисе.

"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", — написала Буславец на своей странице в Facebook.

Исходя из этого, экс-министр допустила три сценария развития событий. Во-первых, "Нафтогаз" может начать ограничивать поставки газа потребителям и производственным компаниям, во-вторых, минимизировать объём голубого топлива для ТЭС, третьим же вариантом может стать банальное воровство.

"И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями", — резюмировала экс-министр.

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