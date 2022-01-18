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Автор Екатерина Широкова

Буславец: Украина может начать воровать российский газ для выхода из кризиса

Мир

Заслуженный энергетик Украины, бывшая и. о. министра энергетики страны Ольга Буславец заявила, что "Нафтогаз" может ограничить поставки газа для населения, в случае катастрофической нехватки топлива. Кроме того, по словам Буславец, чтобы выйти из энергокризиса, власти могут начать "отбирать" российский газ.

Буславец: Украина может начать воровать российский газ для выхода из кризиса

Как отметила экс-министр, в первом квартале дефицит голубого топлива в стране составил более двух миллиардов кубометров. А "Нафтогаз" находится в глубоком финансовом кризисе.

"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", — написала Буславец на своей странице в Facebook.

Исходя из этого, экс-министр допустила три сценария развития событий. Во-первых, "Нафтогаз" может начать ограничивать поставки газа потребителям и производственным компаниям, во-вторых, минимизировать объём голубого топлива для ТЭС, третьим же вариантом может стать банальное воровство.

"И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями", — резюмировала экс-министр.

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Украине дорого обойдется российский газ?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина нафтогаз
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