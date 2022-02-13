Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, что Киев выступает за дипломатический метод урегулирования ситуации в Донбассе и не будет реагировать на провокации.

По словам Зеленского, Украина готова к любому сценарию. Он назвал панику главным врагом страны.

В разговоре с Мишелем Зеленский призвал немедленно ввести против России превентивные санкции, чтобы сдержать агрессивные намерения Москвы. Также украинский лидер поблагодарил коллегу за предоставление Украине финансовой помощи со стороны ЕС и попросил определить чёткие перспективы по поводу вступления Украины в Евросоюз.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев назвал Зеленского "настоящим диктатором", узурпировавшем власть в стране, после введения санкций против телеканала "НАШ". Данное СМИ принадлежит экс-депутату Рады Евгению Мураеву, которого Великобритания считает главным пророссийским кандидатом в президенты Украины.

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