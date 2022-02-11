Лиз Трасс "забыла дома свои манеры" на встрече с Лавровым

Зарубежные пользователи во время просмотра видеозаписи встречи глав МИД Британии и России заметили, как бестактно вела себя Лиз Трасс, беседуя с Сергеем Лавровым.

Трасс начала говорить невпопад, не в отведённое для этого время, тем самым помешав переводчикам. Зрители сочли это нарушением этикета и демонстрацией плохих манер министром иностранных дел Британии.

"Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, но еще и забыла дома свои манеры", — написали в аккаунте ASB News.

Некоторые пользователи сочли конфуз Трасс не просто нарушением этикета, а "обычной наглостью". В аккаунте самой Трасс написали, что можно было найти и послать в РФ "хоть одного компетентного политика" вместо неё.

Также комментаторы не оставили без внимания достойное поведение Лаврова, который очень вежливо и тактично, всего одним жестом, остановил невовремя заговорившую Трасс.

Встреча глав МИД России и Британии прошла днём ранее, 10 февраля. Переговоры Трасс и Лаврова были построены вокруг ситуации на Украине и предложений Москвы по гарантиям безопасности.

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