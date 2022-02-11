ЕС утвердил помощь для Украины в размере €1,2 млрд

Страны — члены Евросоюза согласовали решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи. Он составит сумму в размере €1,2 млрд. Информация об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, которое было распространено в пятницу в Брюсселе.

"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в €1,2 млрд", — подтверждается в опубликованном заявлении.

Совет также отметил, что теперь принятое решение должно быть утверждено и Европарламентом. После этого согласованная сумма будет переведена Киеву двумя траншами по €600 млн каждый.

Средства будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Планируется, что большая часть пакета помощи Украины будет направлена на погашение внешней государственной задолженности страны.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии назвала общую сумму предоставленных Украине средств с начала 2014 года. Она составила €17 млрд.