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Автор Юлия Миленина

США на двух самолётах доставили военную технику на Украину: "Оружия очень много"

Мир

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США на двух самолётах доставили в страну новую партию вооружения для "сдерживания РФ" в случае агрессии.

США на двух самолётах доставили военную технику на Украину: "Оружия очень много"

По его словам, американцы предоставили Киеву новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и другую технику.

"Ещё две птицы с военной помощью от наших партнёров из США в Киеве! "Джавелины", боевые пушки для гранат, боеприпасы для ВСУ", — написал Резников в своём Facebook-аккаунте.

Он добавил, что за всё время сотрудничества с США Украина получила уже порядка 1200 тонн вооружения. При этом глава украинского Минобороны подчеркнул: помощь американцев не заканчивается, они продолжат поставлять оружие Киеву.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и не собирается нападать на соседнее государство. Однако США и их партнёры по НАТО снабжают Украину военной техникой и обещают принять санкции в отношении РФ, если она проявит агрессию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина алексей резников
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