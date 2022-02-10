В Киеве негативно отреагировали на поставку Литвой оружия

Литва вслед за Великобританией отправляет на Украину партию новеньких зенитно-ракетных комплексов Stinger.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", — сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Тем временем простые украинские граждане на это заявление отреагировали без особого восторга.

"Отношусь отрицательно. Потому, что это жертвы, это потери в любом случае. Прибалтика — это ноль, а не государство. США и Англия союзники, которые хотят вернуть ситуацию как в бывшем СССР. Поэтому они всё соединяют воедино и берут в союзники таких как Литва. Кто вообще такая Литва? Это всё искусственное нагнетание ситуации. Из нас хотят сделать еще больших рабов чем мы есть сейчас”, — делится собеседник с украинским журналистом портала СтранаUA.

В завершение он добавил, что относится положительно к отказу Германии поставлять оружие на Украину.

"Они смотрят дальше остальных”, — резюмировал киевлянин. "Не надо поставлять”, — заявила ещё одна собеседница порталу СтранаUA. "Не надо, чтобы была война. Мы все братья ".

Есть, конечно, и сторонники поставок иностранного вооружения на Украину. Все они сходятся во мнении, что страна не имеет необходимого оснащения для того, чтобы обеспечить обороноспособность Украины.

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