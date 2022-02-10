EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Трамп смывал документы в унитаз Белого дома

Мир

Журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман написала в своей книге Confidence Man ("Мошенник"), что сотрудники Белого дома при президенте США Дональде Трампе иногда находили в унитазе разорванные документы, которые, как они утверждают, смывал сам лидер страны, пишет портал Axios.

Трамп смывал документы в унитаз Белого дома

Во время своего президентства Трамп "пренебрегал законом о хранении документации, который обязывает первое лицо страны сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", сообщает Axios.

По данным портала, в своей книге Хаберман пишет, что Трамп нередко разрывал документы, а после ухода с президентского поста забрал часть письменных материалов в своё имение.

После выхода книги Национальное управление архивов и документации США обратилось к Минюсту с просьбой проверить, как Трамп обращался с документацией Белого дома.

Позже экс-президент США опроверг свою причастность к смыву документов в унитаз. Он назвал это "очередной фейковой историей". По словам Трампа, журналистка Хаберман придумала этот фейк, чтобы привлечь внимание к своей книге, которая состоит из "выдумок".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Трамп рассказал, кто мешает дружбе России и США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша дональд трамп
Новости
Трамп смывал документы в унитаз Белого дома
Нарышкин: "западные наставники" подталкивают Зеленского к войне в Донбассе
Специалисты по жестам раскрыли психологическое состояние Зеленского
Российская разведка располагала данным о подготовке беспорядков в Казахстане
В Москве зарезали мужчину и женщину: у дома нашли труп подозреваемого в убийстве
Игры слов: американская конгрессвуман случайно заменила "гестапо" на "гаспачо"
Лондон не признаёт суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом, заявила Трасс
На Украине полным ходом идёт подготовка к войне, заявил Нарышкин
Бузова о скандале с допинг-тестом Валиевой: не верю, что мир сошёл с ума
В Госдуме уточнили дату рассмотрения вопроса о признании ДНР и ЛНР
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Любовь Степушова Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
Последние материалы
США не могут бойкотировать Олимпиаду: слишком много денег вложили в команду
Трамп смывал документы в унитаз Белого дома
Нарышкин: "западные наставники" подталкивают Зеленского к войне в Донбассе
Специалисты по жестам раскрыли психологическое состояние Зеленского
Российская разведка располагала данным о подготовке беспорядков в Казахстане
В Москве зарезали мужчину и женщину: у дома нашли труп подозреваемого в убийстве
Игры слов: американская конгрессвуман случайно заменила "гестапо" на "гаспачо"
Лондон не признаёт суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом, заявила Трасс
Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию
На Западе подсчитали доходы России. И были ошеломлены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников