Трамп смывал документы в унитаз Белого дома

Журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман написала в своей книге Confidence Man ("Мошенник"), что сотрудники Белого дома при президенте США Дональде Трампе иногда находили в унитазе разорванные документы, которые, как они утверждают, смывал сам лидер страны, пишет портал Axios.

Во время своего президентства Трамп "пренебрегал законом о хранении документации, который обязывает первое лицо страны сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", сообщает Axios.

По данным портала, в своей книге Хаберман пишет, что Трамп нередко разрывал документы, а после ухода с президентского поста забрал часть письменных материалов в своё имение.

После выхода книги Национальное управление архивов и документации США обратилось к Минюсту с просьбой проверить, как Трамп обращался с документацией Белого дома.

Позже экс-президент США опроверг свою причастность к смыву документов в унитаз. Он назвал это "очередной фейковой историей". По словам Трампа, журналистка Хаберман придумала этот фейк, чтобы привлечь внимание к своей книге, которая состоит из "выдумок".

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