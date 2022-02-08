Отвёл душу - фотоальбом Трампа с хамскими подписями принес ему миллионы

45-ый президент США издал книгу воспоминаний о своём пребывании в Белом доме и о людях, с которыми он в этот период жизни взаимодействовал. Казалось бы, ничего экстраординарного в этом нет — мемуары нынче в моде. Однако, книга стала бестселлером в США и, разлетевшись, как горячие пирожки, принесла автору миллионы долларов прибыли.

Об этом феномене рассказала CNN. Как следует из материала издания, всё дело в том, что книгой это издание можно назвать "с большой натяжкой". Правильнее было бы говорить о фотоальбоме.

На титульном листе книги — пояснение:

"Каждая фотография была выбрана мной лично. И каждая подпись моя, некоторые написаны моим собственным почерком. "Наше совместное путешествие" — это коллекция красивых фотографий, сделанных во время нашего очень успешного пребывания в Белом доме. От центральной сцены до закулисья — это обязательное условие для всех патриотов".

Фишка же в том, что фотографии, собранные Трампом за годы президентства, он снабдил язвительно-насмешливыми подписями, имеющими порой, как отмечает CNN, "вид откровенно оскорбительных выпадов".

из книги Трампа - скрин от CNN

Цитаты от CNN

Фото с Нэнси Пелоси снабжены подписями:

"Попытка послушать сумасшедшую Нэнси Пелоси в Овальном кабинете-такое естественное несогласие" и "Она кричала и дрожала, как лист, она чертовски сумасшедшая, отсюда и название "Сумасшедшая Нэнси".

Рядом с фотографией покойного сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, одного из противников Трампа-президента:

"Просит работу для своей жены, и я улыбаюсь, но он мне ни капельки не понравился".

О Марке Цукерберге:

"Марк Цукерберг пришел бы в Белый дом и поцеловал меня в задницу. Его цензура ужасна для Америки. Его взносы в предвыборную кампанию еще хуже".