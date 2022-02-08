45-ый президент США издал книгу воспоминаний о своём пребывании в Белом доме и о людях, с которыми он в этот период жизни взаимодействовал. Казалось бы, ничего экстраординарного в этом нет — мемуары нынче в моде. Однако, книга стала бестселлером в США и, разлетевшись, как горячие пирожки, принесла автору миллионы долларов прибыли.
Об этом феномене рассказала CNN. Как следует из материала издания, всё дело в том, что книгой это издание можно назвать "с большой натяжкой". Правильнее было бы говорить о фотоальбоме.
На титульном листе книги — пояснение:
"Каждая фотография была выбрана мной лично. И каждая подпись моя, некоторые написаны моим собственным почерком.
"Наше совместное путешествие" — это коллекция красивых фотографий, сделанных во время нашего очень успешного пребывания в Белом доме. От центральной сцены до закулисья — это обязательное условие для всех патриотов".
Фишка же в том, что фотографии, собранные Трампом за годы президентства, он снабдил язвительно-насмешливыми подписями, имеющими порой, как отмечает CNN, "вид откровенно оскорбительных выпадов".
Фото с Нэнси Пелоси снабжены подписями:
"Попытка послушать сумасшедшую Нэнси Пелоси в Овальном кабинете-такое естественное несогласие" и "Она кричала и дрожала, как лист, она чертовски сумасшедшая, отсюда и название "Сумасшедшая Нэнси".
Рядом с фотографией покойного сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, одного из противников Трампа-президента:
"Просит работу для своей жены, и я улыбаюсь, но он мне ни капельки не понравился".
О Марке Цукерберге:
"Марк Цукерберг пришел бы в Белый дом и поцеловал меня в задницу. Его цензура ужасна для Америки. Его взносы в предвыборную кампанию еще хуже".
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