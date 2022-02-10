Нарышкин: "западные наставники" подталкивают Зеленского к войне в Донбассе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского "западные наставники" подталкивают к войне в Донбассе.

Слова политика приводит РИА Новости. По мнению Нарышкина, "националисты и западные наставники" призывают украинского лидера бойкотировать Минские соглашения и развязать военные действия в Донбассе.

Однако ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерения Украины по поводу выполнения Минских соглашений подтвердились. По его словам, Зеленский сказал, что готов соблюдать договорённости по сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Сам же президент Незалежной позже сообщил, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции. Он также выразил надежду на скорое проведения саммита лидеров "нормандской четвёрки".

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