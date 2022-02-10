EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

В ЛНР заявили, что Киев намерен и дальше обострять ситуацию в Донбассе

Мир

Киев будет продолжать обострять конфликт в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис.

В ЛНР заявили, что Киев намерен и дальше обострять ситуацию в Донбассе

Своё мнение Микужис выразил в четверг, 10 февраля, на брифинге. Он уверен, что власти Украины по-прежнему настроены применять силу.

"Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путём установить контроль в Донбассе", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерения Украины по поводу выполнения Минских соглашений подтвердились. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что готов соблюдать договорённости по сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Сам же президент Незалежной позже сообщил, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции. Он также выразил надежду на скорое проведения саммита "нормандской четвёрки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр украина донбасс
Новости
Во Франции предупредили, что РФ продолжает подготовку к "вторжению" на Украину
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему не сработали восемь прививок Жириновского
Агентство допинг-тестирования высказалось о ситуации с Валиевой
Глава МИД Британии Трасс высказалась о "наращивании" войск РФ возле Украины
Учёные рассказали, как медики будут оценивать постковидный синдром
В ЛНР заявили, что Киев намерен и дальше обострять ситуацию в Донбассе
Показания грабителя вдовы Градского вызвали вопросы к Коташенко
Авербух обратился к Валиевой на фоне допинг-скандала: "Ты поцелована богом"
Эндокринолог раскрыла пользу оливок при сахарном диабете
Егор Крид уехал из страны и стал резидентом ОАЭ
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
Во Франции предупредили, что РФ продолжает подготовку к "вторжению" на Украину
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему не сработали восемь прививок Жириновского
Агентство допинг-тестирования высказалось о ситуации с Валиевой
Глава МИД Британии Трасс высказалась о "наращивании" войск РФ возле Украины
Учёные рассказали, как медики будут оценивать постковидный синдром
В ЛНР заявили, что Киев намерен и дальше обострять ситуацию в Донбассе
Показания грабителя вдовы Градского вызвали вопросы к Коташенко
Авербух обратился к Валиевой на фоне допинг-скандала: "Ты поцелована богом"
Эндокринолог раскрыла пользу оливок при сахарном диабете
Егор Крид уехал из страны и стал резидентом ОАЭ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников