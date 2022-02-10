В ЛНР заявили, что Киев намерен и дальше обострять ситуацию в Донбассе

Киев будет продолжать обострять конфликт в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис.

Своё мнение Микужис выразил в четверг, 10 февраля, на брифинге. Он уверен, что власти Украины по-прежнему настроены применять силу.

"Киев продолжает курс на обострение, рассчитывая силовым путём установить контроль в Донбассе", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерения Украины по поводу выполнения Минских соглашений подтвердились. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что готов соблюдать договорённости по сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Сам же президент Незалежной позже сообщил, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции. Он также выразил надежду на скорое проведения саммита "нормандской четвёрки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен