В ЛНР предупредили о подготовке Киевом "постановочного теракта" в Донбассе

Согласно заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, на одном из объектов Донецкой, Луганской или Харьковской областей следует ожидать "постановочного теракта", подготавливаемого украинскими спецслужбами.

"Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими спецслужбами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Лунанской или Донецкой областях, имеющих опасное производство", — сообщил Филипоненко "Луганскому информационному центру".

Как отметил представитель ЛНР, теракт станет поводом для начала Киевом активной боевой операции в Донбассе. Он уточнил, что теракт должен стать частью информационной кампании CRUSHING SWORD.

Ранее в ДНР и ЛНР уже предупреждали о готовящихся провокациях Киева для разворачивания боевых действий на востоке Украины. Разведка ЛНР сообщает, что CRUSHING SWORD готовится Украиной в сотрудничестве с Западом. Цель кампании — дезинформирование мирового сообщества относительно истинной позиции РФ и Донбасса, и повод заявить о "российской агрессии".

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