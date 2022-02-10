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Автор Ольга Лебедева

Берни Сандерс: и США, и Россия должны остановиться, пока не поздно

Мир

Запад и Россия должны сделать всё возможное, чтобы избежать войны на Украине из-за человеческих, экономических и климатических издержек, которые она может принести, предупредил экс-кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс в статье, опубликованной The Guardian.

Берни Сандерс: и США, и Россия должны остановиться, пока не поздно

Сандерс — независимый сенатор США от штата Вермонт, занявший второе место в президентских гонках демократов в 2016 и 2020 годах. В настоящее время он возглавляет Бюджетный комитет Сената.

"Я обеспокоен, когда слышу знакомый барабанный бой в Вашингтоне, требующий, чтобы мы "проявили силу", когда мы сталкиваемся с тем, что может стать худшей европейской войной за 75 лет.

Это может привести к непредвиденным последствиям. Они редко оказываются такими, как нам говорят эксперты. Просто спросите чиновников, которые представили радужные сценарии войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке только для того, чтобы было доказано, что они ужасно ошибаются. Просто спросите матерей солдат, которые были убиты или ранены в бою во время этих войн. Просто спросите миллионы гражданских лиц, которые стали "сопутствующим ущербом”, — пишет политик.

Сандерс настаивает на том, что США "должны безоговорочно поддержать суверенитет Украины”, но в то же время выражает "крайнюю обеспокоенность” риторикой в Вашингтоне о том, чтобы проявить силу и избежать "умиротворения”, которая, по его словам, усиливается перед каждой войной.

Он обвинил президента России Владимира Путина в нынешнем кризисе, заявив, что он "захватил” часть Украины в 2014 году и "теперь угрожает захватить всю страну и уничтожить украинскую демократию”. И при этом отметил, что у России есть "законные опасения” по поводу расширения НАТО и что было бы "лицемерно” со стороны США отвергать концепцию "сфер влияния”, когда Вашингтон считает всё северное полушарие своим согласно доктрине Монро 200-летней давности.

"Неужели кто-нибудь действительно верит, что Соединённым Штатам было бы нечего сказать, если бы, например, Мексика заключила военный союз с противником США?” — задался вопросом Сандерс.

В заключение сенатор призвал "к реалистичной и взаимоприемлемой резолюции, приемлемой для Украины, России, Соединённых Штатов и наших европейских союзников, которая предотвратит то, что может стать худшей европейской войной за последние 75 лет”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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