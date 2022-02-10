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Автор Екатерина Широкова

Климкин рассказал, на что Макрон хочет "нагнуть" Киев и почему у него не выйдет

Мир

Французский президент Эммануэль Макрон приедет на Украину, чтобы "нагнуть" Киев на компромиссные решения по Минским соглашениям, заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Климкин рассказал, на что Макрон хочет "нагнуть" Киев и почему у него не выйдет

Как подчеркнул экс-министр, визит французского лидера, вероятно, не приведёт к ожидаемому им результату.

"Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям. Но это безразлично, поскольку Минские договорённости никогда не сработают. Они по определению не могут сработать, они потеряли своё содержание после того, как Путин своим указом ввёл массовую паспортизацию сначала на оккупированных территориях, затем начал интеграцию российской экономики, — заявил Климкин в эфире телеканала "Наш".

Бывший глава МИД подчеркнул, что Москва начала выплачивать социальные пособия на "оккупированных" территориях и власти России пытаются добиться "ползучей аннексии.

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Чью судьбу повторяет Эммануэль Макрон?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина павел климкин владимир путин эммануэль макрон
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