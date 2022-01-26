Климкин: настрой США относительно членства Украины в НАТО "меньше, чем ничего"

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что сейчас американские власти не рассматривают вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Он согласился с журналистом "Европейской правды", который предположил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в ближайшие 5-10 лет.

"На сегодня настрой американской администрации — это действительно меньше, чем ничего", — отметил Климкин в интервью изданию.

Политик также подчеркнул: в Европе пока даже не обсуждают потенциальное вступление Украины в альянс.

Американский лидер Джо Байден во время пресс-конференции, трансляцию которой вёл Белый дом, сообщил, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. По словам президента США, Киеву предстоит провести большую работу по построению демократии перед вступлением в блок.

Ранее экс-руководитель Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире канала "Наш" заявлял, что снизить мировую напряжённость удастся лишь в том случае, если РФ внезапно войдёт в состав Североатлантического альянса.

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