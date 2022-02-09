Поляки высмеяли экс-президента Польши Валенсу за слова об ударе по России

Читатели Do Rzeczy высмеяли бывшего президента Польши Леха Валенсу, который призвал страны Запада напасть на Россию в случае обострения конфликта на Украине.

В среду, 9 февраля бывший президент Польши Лех Валенса призвал страны Запада "проявить жесткость" и в случае агрессии РФ против Украины нанести ответный удар по Москве.

"После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — написал пользователь Marcin M.

Комментатор с ником olooo предложил отправить на войну в Россией сыновей Валенсы. Юзер Jan Kowalczykowski пошутил, что в случае "нападения" РФ на Украину полякам нужно "сбросить Леха Валенсу на Москву".

Ранее в таком же ироничном ключе слова экс-президента Польши прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. В беседе с РИА Новости он назвал заявление Валенсы "последствиями постковидного синдрома".

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