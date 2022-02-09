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Автор Владимир Васютченко

Экс-президент Польши призвал к нападению на РФ в случае её вторжения на Украину

Мир

Ответом на возможное вторжение РФ на Украину должно стать нападение "на Москву", считает экс-президент Польши Лех Валенса.

Экс-президент Польши призвал к нападению на РФ в случае её вторжения на Украину

"Весь мир должен мобилизоваться и не допустить удара по Украине. Если Путин нападёт на Киев, то сразу должен быть ответ-нападение на Москву", — заявил политический деятель в интервью Rzeczpospolita.

По словам Валенсы, президент РФ Владимир Путин, которого он ранее уважал и поддерживал, в случае с Украиной "зашёл слишком далеко". Экс-президент Польши предположил, что следующие шаги российского лидера будут ещё хуже. Поэтому перед этой угрозой нельзя отступать.

"Путин — это тот тип, который будет продвигаться дальше… Сейчас он "переиграл", и я подчёркиваю твердо, нельзя допустить ни одного недоброго движения Путина", — подчеркнул Валенса.

По его мнению, в сложившейся ситуации Польша должна оказать всевозможную поддержку Украине вплоть до "вербовки добровольцев".

"Здесь наше общее дело — ни шагу назад. Все силы, какие только у нас есть, мы должны пожертвовать и поставить в распоряжение Украины", — заявил политик.

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