Политолог объяснил цель заявлений Запада о вторжении РФ на Украину

Заявления стран Запада об угрозе "российской агрессии" имеют целью настроить Киев против Москвы, чтобы затем обустроить на территории Украины инфраструктуру НАТО, заявил Pravda.Ru гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Понятно, что ни о каком вторжении речи не идёт…Разговоры и крики производятся исключительно для того, чтобы настроить Украину против России,… и развить там и институализировать инфраструктуру стран-членов НАТО", — сказал политолог, уточнив, что речь идёт о США, Великобритании, Польше и, отчасти, Турции.

Мухин отметил, что при этом НАТО не будет иметь каких-либо обязательств перед Украиной по её защите, хотя Киев стремится именно к этому.

По мнению политолога, наращивание присутствия НАТО грозит Украине социальной и экономической деградацией.

"Самое парадоксальное в том, что по итогам этого спецмероприятия, скорее всего, Украину вручат России — токсичную страну, которую Россия будет вынуждена содержать и решать её очень глубокие психологические проблемы", — предположил Мухин.

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