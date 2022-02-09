Макрон и Зеленский не обсуждали отказ Украины от членства в НАТО, заявил Кулеба

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что лидер страны Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе его визита в Киев не обсуждали предложения Парижа по членству в альянсе НАТО.

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался", — подчеркнул Кулеба во время брифинга, слова приводит ТАСС.

По информации министра, Макрон приехал "с мыслями, а не с предложениями". Также дипломат отметил, что украинские власти не пойдут на прямой диалог с неподконтрольными Киеву территориями.

Ранее источник в британском правительстве заявил, что французский президент не согласовал предложения по Украине с военно-политическим блоком НАТО, попытался заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Daily Mail, Макрон выступил за нейтральный статус для Киева и отказ альянса принять эту страну.

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