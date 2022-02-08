Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что отказ Германии от поставок летального вооружения на Украину связан с "печальным историческим опытом" — в ФРГ не хотят давать Киеву оружие, чтобы из него украинцы стреляли в русских.

"Это пробуждает некоторые исторические параллели — что немцы понимают", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, отказ Берлина от поставок оружия Киеву объясняется внутренними положениями в Германии, предписывающими не направлять вооружение в зоны конфликтов, отметил Нечаев. Также в ФРГ понимают, что поставки оружия "не изменят военно-технического баланса" и не приведут к урегулированию ситуации на юго-востоке Украины дипломатическим методом, добавил посол.

Берлин делает ставку на переговорный процесс, а не на военное противостояние, подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин выполнил просьбу Украины и направил в Киев пять тысяч защитных касок. По словам политика, поставка остального оружия требует соответствующих процедур.

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