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Автор Екатерина Широкова

Германия призвала Украину прекратить "выпады" из-за отказа поставлять оружие

Мир

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявил, что властям Украины нужно быть сдержаннее в своих комментариях и призвал к умеренной риторике.

Германия призвала Украину прекратить "выпады" из-за отказа поставлять оружие

Как подчеркнул Штрак-Циммерман, в ФРГ понимают положение Незалежной, но это не оправдывает "выпады" в сторону решения, принятого немецкими властями.

"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес", — цитирует ТАСС интервью председателя комитета для иностранных СМИ.

Кроме того, в Бундестаге напомнили, что Берлин неоднократно оказывал финансовую помощь Киеву. А отказ поставлять оружие в Незалежную взвешенное решение.

"Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих", — резюмировал Штрак-Циммерман.

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Немецкий журналист: В Германии хотят, но боятся выступать «за» Россию
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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