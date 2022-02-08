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Автор Юлия Миленина

В Кремле опровергли информацию о "сделке" Макрона и Путина по Украине

Мир

Лидеры РФ и Франции не заключали никаких "сделок" по снижению напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле опровергли информацию о "сделке" Макрона и Путина по Украине

Он опроверг информацию, опубликованную в издании Financial Times, о том, что итогом переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы стала тайная "сделка", передаёт РБК.

"Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО. В альянсе Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", — прокомментировал Песков.

В материале FT также сказано, что Путин пообещал Макрону не предпринимать новых "военных инициатив". В статье подчёркивается: "Россия теперь будет информировать коллег о развёртывании своих войск". Кроме того, по данным издания, РФ согласилась вывести из Белоруссии порядка 30 тысяч военных после окончания масштабных учений.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии", — заключил официальный представитель Кремля.

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