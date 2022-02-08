Украина стала "занозой и головной болью" в международных отношениях. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
По его словам, постоянные высказывания иностранных политиков об Украине в итоге никак не влияют на разрешение кризисной ситуации. Киев, отмечает политик, является частью "большой игры". Территорию Украины Волошин сравнил с полем, которое заинтересованные лица могут превратить в "театр боевых действий".
"Владимир Зеленский не смог выстроить нормальный диалог с Вашингтоном. Администрация Джо Байдена вынуждена мириться с нахождением Зеленского на президентском посту из-за своего антироссийского курса", — сказал депутат в эфире канала "Первый независимый".
Он добавил, что в мирное время США сделали бы всё, чтобы избавиться от действующего руководителя Украины.
Волошин подчеркнул: Зеленский показал себя с отрицательной стороны, поэтому на Западе его уже не воспринимают всерьёз.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр вступилась за президента РФ Владимира Путина во время "допроса" о возможной войне.