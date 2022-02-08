В Раде согласились, что Украина стала "занозой и головной болью" для всего мира

Украина стала "занозой и головной болью" в международных отношениях. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

По его словам, постоянные высказывания иностранных политиков об Украине в итоге никак не влияют на разрешение кризисной ситуации. Киев, отмечает политик, является частью "большой игры". Территорию Украины Волошин сравнил с полем, которое заинтересованные лица могут превратить в "театр боевых действий".

"Владимир Зеленский не смог выстроить нормальный диалог с Вашингтоном. Администрация Джо Байдена вынуждена мириться с нахождением Зеленского на президентском посту из-за своего антироссийского курса", — сказал депутат в эфире канала "Первый независимый".

Он добавил, что в мирное время США сделали бы всё, чтобы избавиться от действующего руководителя Украины.

Волошин подчеркнул: Зеленский показал себя с отрицательной стороны, поэтому на Западе его уже не воспринимают всерьёз.

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