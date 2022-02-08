В США объяснили, почему НАТО кинет Украину в случае войны: "Спасайтесь сами"

Североатлантический альянс не поможет Украине в случае вооружённого столкновения с РФ. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Он подчеркнул: в статье № 5 Устава НАТО сказано, что альянс защищает только союзников, входящих в состав военного блока. Однако Украина, напомнил Волкер, пока не является членом НАТО.

"НАТО сигнализирует, что не будет воевать за страну, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. НАТО не имеет обязательств перед ней", — сказал политик в эфире "Четвёртого канала".

Волкер также добавил, что "потенциальный агрессор" в лице РФ знает о том, что Североатлантический альянс "кинет" Украину в случае нападения.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся вторжении России на украинские земли. Однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что у Москвы нет таких планов.

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