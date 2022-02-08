В СВР заявили о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ

Представители спецслужб США намерены "сориентировать" экстремистов в Сирии на акции против российских, иранских и сирийских военных, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", — цитирует сообщение СВР "Интерфакс".

По информации разведчиков, США также готовят проведение медийной кампании в арабоязычных соцсетях, чтобы инспирировать протестные настроения в сирийском обществе.

Кроме того, сообщается, что в Вашингтоне намерены воспользоваться сложным социально-экономическим положением в Сирии, чтобы организовать массовые антиправительственные выступления, во время которых предполагается спровоцировать непропорциональное применение силы против участников протестов со стороны правоохранителей.

"Для достижения своих целей в Сирии американцы активно задействуют … контакты с так называемой вооруженной оппозицией, а по сути — с радикальными исламистскими группировками", — подчеркнули в Службе внешней разведки.

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