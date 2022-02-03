WP: во время спецоперации США в Сирии погибли женщины и дети

Во время проведения спецоперации США в Сирии погибли женщины и дети. Об этом в четверг, 3 февраля, пишет Washington Post со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность американского чиновника.

"Американский чиновник, осведомлённый о ситуации, заявил, что жертвы среди гражданского населения появились в результате того, что мужчина в здании, на которое нацеливалась [операция], взорвал взрывчатку, убив несколько женщин и детей", — сообщает газета.

В свою очередь, сирийские спасатели рассказали агентству Reuters, что во время операции погибли 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины.

СМИ сообщали ранее, что американский президент Джо Байден отчитался об успешной операции в Сирии. В её результате был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

"Благодарю наших бравых солдат. Мы избавились от лидера ИГ. Все американцы благополучно вернулись с операции", — сказал Байден.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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