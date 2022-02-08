Прибалтика одержима желанием уничтожить Белоруссию. Но в своих силах не уверена

Санкционный пинг-понг между Литвой и Белоруссией не оставил равнодушными Эстонию и Латвию. И вот уже три прибалтийских страны "единым фронтом" выступают против Минска:

Таллин решил ввести национальные санкции против Беларуси и приостановить транзит ее нефтепродуктов через страну.

Но, видимо, особо на выигрыш страны Балтии не рассчитывают, поэтому обратились за помощью к Евросоюзу, заявив, что "для достижения более эффективного действия санкционных мер в отношении Минска необходимо придать им общеевропейских характер".

А, как подчеркивает премьер Литвы Ингрида Шимоните, совсем хорошо было бы усилить "санкционное давление на Минск синхронизированными с европейскими санкциями США".

Как отмечает портал Belmarket.by, политики словно не замечают, что санкционное давление на Белоруссию ложится бременем на обычных граждан Прибалтики, которым "светит" сокращение рабочих мест на связанных с перевозками предприятиях и рост цен на замещающую белорусский импорт продукцию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен