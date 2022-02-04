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Автор Ольга Лебедева

Литва обвиняет Минск в нецивилизованности из-за вводимых им ответных санкций

Мир

Литовские власти отреагировали на ответ Минска на запрет транзита белорусских грузов через порты прибалтийской страны.

Литва обвиняет Минск в нецивилизованности из-за вводимых им ответных санкций

Премьер-министр Ингрида Шимоните, комментируя случившееся, заявила, что Белоруссия повела себя "странно и непонятно", не так, как должны поступать "цивилизованные люди". Политик предложила белорусским коллегам "задуматься над последствиями", передаёт "Литовский курьер".

Напомним, с 7 февраля в силу вступят санкции, заключающиеся в запрете транзита литовских грузов через территорию Белоруссии. Это ответ на решение Вильнюса не перевозить больше по своей железной дороге калийные удобрения, производимые соседом, в порт Клайпеды.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, как оказалось, "ответки" тоже не ждал и сейчас изрядно обескуражен:

"Вильнюс серьезно относится к угрозам Минска, потому что они могут исполниться", — только и смог сказать он журналистам.

Оптимизм сохраняет пока только министр финансов Гинтаре Скайсте. По её мнению, высокий спрос на товары, проходящие транзитом через Белоруссию, позволят выстроить другую логистическую цепочку — в обход закрытой для них территории.

Но здесь — министр, видимо, пока не в курсе — по мнению Вайдотаса Шилейки, президента Литовской ассоциации морских погрузочных компаний, "могут быть проблемы":

  • если огибать Белоруссию и пытаться везти грузы по железной дороге через Латвию, то может не хватить пропускной мощности её транспортной системы;
  • перевозка грузов через Польшу — "то же самое".

К слову, по подсчетам экспертов, Литва потеряет сотни миллионов евро.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва белоруссия
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