Литовские власти отреагировали на ответ Минска на запрет транзита белорусских грузов через порты прибалтийской страны.
Премьер-министр Ингрида Шимоните, комментируя случившееся, заявила, что Белоруссия повела себя "странно и непонятно", не так, как должны поступать "цивилизованные люди". Политик предложила белорусским коллегам "задуматься над последствиями", передаёт "Литовский курьер".
Напомним, с 7 февраля в силу вступят санкции, заключающиеся в запрете транзита литовских грузов через территорию Белоруссии. Это ответ на решение Вильнюса не перевозить больше по своей железной дороге калийные удобрения, производимые соседом, в порт Клайпеды.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, как оказалось, "ответки" тоже не ждал и сейчас изрядно обескуражен:
"Вильнюс серьезно относится к угрозам Минска, потому что они могут исполниться", — только и смог сказать он журналистам.
Оптимизм сохраняет пока только министр финансов Гинтаре Скайсте. По её мнению, высокий спрос на товары, проходящие транзитом через Белоруссию, позволят выстроить другую логистическую цепочку — в обход закрытой для них территории.
Но здесь — министр, видимо, пока не в курсе — по мнению Вайдотаса Шилейки, президента Литовской ассоциации морских погрузочных компаний, "могут быть проблемы":
К слову, по подсчетам экспертов, Литва потеряет сотни миллионов евро.
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Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.