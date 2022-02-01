Эксперты предсказывают крах экономике Литвы из-за "транзитной войны"

С 1 февраля в Литве, в связи с санкциями США, введен запрет на ввоз белорусского калия, в связи с чем многие аналитики задались вопросом, как прекращение транзита удобрений повлияет на экономику Белоруссии и Литвы?

Белоруссию вновь спасла Россия

Удобрения "Беларуськалия" являются очень важным экспортным товаром для страны. По данным статистики, в 2020 году Белоруссия заработала на экспорте калийных удобрений 2 410 311,5 тыс. долларов. Это составляет 8% от общего объема белорусского экспорта и около 4% ВВП страны (60,3 млрд долларов). Литва играла решающую роль в белорусском экспорте калия, потому что основная часть продукции отгружалась через порт в Клайпеде. Как же решение правительства Литвы ударит по экономике Белоруссии и ударит ли?

Уязвимое положение вновь заставило Лукашенко обратить свой взор на Россию, которая снова выступает последним форпостом. И результат не заставил себя ждать — сегодня премьер Белоруссии Головченко заявил о перенаправлении грузов калия в порты России, при этом он отметил, что его страна нисколько не потеряла, может, даже и выиграла, а вот экономика Литвы вполне может пострадать. Головченко признал, что в плане логистики Россия не столь выгодный вариант, но за счет роста цен "Беларуськалий" даже останется в выигрыше.

Более того, компания может пойти на разные эксперименты, например, поставлять калийные удобрения в Китай. То же самое произошло и в 2020 году, когда белорусская калийная компания поставляла удобрения в Китай по Северному морскому пути. Поэтому есть предположения, что Белоруссия, скорее всего, снова будет поставлять калий в Китай поездами, что увеличит транспортные расходы. Но рост цен на калийные удобрения может легко покрыть дополнительные расходы.

При этом предприимчивый Китай надеется воспользоваться введенными санкциями и активно торговаться при подписании нового контракта с Белоруссией.

ЦБ Литвы подсчитал убытки

На фоне санкционного вопроса Центральный банк Литвы заявил, что прекращение белорусского товаропотока приведет к сокращению ВВП страны на 0,9% за три года. Такого же мнения придерживаются и другие экономисты в Литве. Мол, из-за потери транзита рост валового внутреннего продукта в 2022 году будет замедлен, но потери будут незначительными, а плановый рост экономики легко компенсирует временные убытки, которые разделят между собой различные государственные учреждения, такие как Латвийская железная дорога, порт Клайпеды и ряд других компаний. Конечно, госбюджет потеряет часть доходов, но существенного макроэкономического эффекта не будет, уверены экономисты. Ведущие компании-перевозчики Литвы принадлежат государству. Поэтому несмотря на увеличение нагрузки на госбюджет, литовская экономика должна выстоять.

Литва срубила сук, на котором сидела

Однако начальник порта Клайпеды Альгис Латакас не столь оптимистичен, он считает, что прекращение транзита белорусских товаров повлечет за собой большие убытки как для портовых компаний, так и для администрации порта, которые невозможно быстро компенсировать. Потери Литвы выльются в миллиарды евро, поскольку каждый месяц через порт в Клайпеде транзитом проходил 1 миллион тонн калия. До сих пор порт лидировал по перевалке грузов в странах Балтии. Статус, которого Клайпеда добилась на фоне промышленного кризиса в Латвии, снова станет труднодостижимым, пишет Modern Diplomacy.

Ожидается, что порт будет терять около 10 миллионов тонн грузов в год, портовым компаниям понадобится больше года, чтобы переориентировать свою деятельность, так как альтернативы на данный момент нет. Кроме того, прекращение транзита из Белоруссии также создаст геополитические проблемы и изменения в глобальных макроэкономических тенденциях.

Политические игры США дорого обойдутся Литве. Прекращение транзита "Беларуськалия" станет серьезной проблемой и для железной дороги Литвы, компания может потерять более 20% товарного потока. А в перспективе ЖД придется резко уменьшить масштабы своей деятельности:

уволить персонал,

сократить инвестиции,

возможно, даже подумать о консервации отдельных участков пути, которые не будут востребованы.

Эксперты уверены, "транзитная война" никому не принесет победы, а "жертвами", как всегда, станут обычные люди.

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