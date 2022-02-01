Белоруссия готова ввести против Литвы "болезненные экономические меры", если она откажется перевозить по своей железной дороге калийные удобрения в порт Клайпеды. Что "грозилась" сделать с 1 февраля.
Об этом, как сообщает канал "Пул Первого", на совещании с руководителями калийных предприятий заявил Александр Лукашенко.
"Я просто хочу, чтобы литовцы понимали: мы не инициируем никаких процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно.
<…> Мы готовы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", — сказал белорусский президент.
Что это за "план", после запуска которого "Литва сильно пожалеет" о своём решении, Лукашенко не утонил. Политологи предполагают, что речь идёт о "перекрывании газового вентиля" из России.
Но тут есть одно "но": по той же трубе газ идёт в российский Калининград.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.