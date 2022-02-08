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Автор Юлия Миленина

Украинский военный пригрозил РФ страшными потерями в случае войны: "Умрёте"

Мир

Россию ждут огромные потери в случае вооружённого вторжения на украинские земли. Такое мнение выразил бывший народный депутат Украины, военный Андрей Тетерук.

Украинский военный пригрозил РФ страшными потерями в случае войны: "Умрёте"

По его словам, СМИ сильно преувеличивают, говоря о том, что РФ сможет захватить Киев за три дня в случае войны. Он назвал такие публикации "полным бредом".

Как отметил Тетерук, накопление российской техники у границ с Украиной не означает, что военные будут идти без остановок. Кроме того, экс-нардеп подчеркнул: в Киеве россиян "никто не встретит с цветами".

"Они со своими колымагами за три дня только доедут до Киева. А если они каждый дом и каждый кусочек земли будут проходить, как Донецкий аэропорт, то они тут увязнут и сколько зайдёт, столько, и умрёт. Вот в чём печальная реальность", — сказал военный в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее в Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ передвигает войска только по своей территории и не угрожает Украине.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
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