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Автор Ольга Лебедева

Украинская снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с Россией

Мир

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине после того, как британский таблоид The Sun опубликовал интервью с ней и видео убийства двух человек снятое с помощью тепловизионного ночного прицела её винтовки.

Украинская снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с Россией

На кадрах, показать которые мы не можем по этическим соображениям, но ставших вирусными в украинском сегменте сети, можно услышать, как ночная птица пролетает над безмолвной линией разграничения за несколько мгновений до того, как убийца обнаруживает движущуюся тепловую сигнатуру своего врага, выходящего из траншеи на расстоянии 200 метров. Выстрел — человек падает… И так трижды…

По словам Белозерской, на её снайперском счету "как минимум" 10 жизней солдат из донбасского ополчения. Чем она очень гордится:

"Мне радостно убивать русских, и я готова без колебаний делать это снова и снова", — цитирует издание слова украинской снайперши.

Сейчас Белозерская и её муж являются сотрудниками Службы территориальной обороны Украины, состоят в резерве и ждут, что снова будут призваны на "полюбившуюся работу", "как только Путин вторгнется на Украину".

Елена Белозеркая, Украина, снайпер
Елена Белозерская, Украина, снайпер

В разговоре с журналистом The Sun 42-летняя женщина особо подчеркнула, что не испытывает никаких моральных страданий после убийств, потому что "эти самые страдания придумали люди, далекие от войны".

Пока же на Украину никто так и не напал, Елена регулярно практикуется со снайперской винтовкой, которой дала традиционное украинское девичье имя "Галия":

"Винтовку всегда чистят, подгоняют и ухаживают за ней, как за избалованным ребенком. Она делает то, о чем я ее прошу, и если русские решат приехать, я буду только рада представить их Галие”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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