Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века

Ныне стараниями заокеанского "стратегического партнёра", нацелившегося "воевать с Москвой до последнего украинца", тема "российской агрессии" в повестке киевской пропаганды едва ли не вытеснила прежний "конёк" — "коронавирусной эпидемии".

Однако, наряду с достаточно трезвыми оценками части местных экспертов и политиков о том, что в случае этой самой гипотетически-фантастической "агрессии" незалежное "вийско" сможет сопротивляться российской армии, в лучшем случае, считанные дни — не меньше места занимают и ура-патриотические призывы образца "нерушимой стеной, обороной стальной".

Среди последних заметное место занимает и тема организации "территориальной обороны". Ситуация с оной довольно запутана — впрочем, как и многое другое в "великой европейской державе".

С одной стороны, Верховная Рада только 27 января приняла во втором чтении президентский законопроект "Об основах национального сопротивления". С другой, министр обороны Алексей Резников уже успел сообщить об успешной работе по формированию этой самой "обороны". Подразделения которой в мирное время должны иметь численность до 10 тысяч человек, а в военное — до 130 тысяч! То есть приблизительно половину от штатного расписания нынешней украинской армии.

"Можем спички, можем соль..."

Карта "российского вторжения" на Украину (The Sun)

Правда, в самом президентском законопроекте по вопросу конкретного использования новых подразделений наблюдается некоторая путаница. Так, его 20-я статья гласит, что "выполнение задач территориальной обороны осуществляется вне районов, где ведутся военные (боевые) действия". То есть, на долю "территориалов" остаются лишь функции, которые обычно выполняют органы правопорядка и "гражданской обороны" — в мирное время или в своём глубоком тылу во время войны. Однако уже п. 4 следующей, 21-й статьи того же закона гласит, что бойцы территориальной обороны "могут привлекаться к выполнению отдельных задач движения сопротивления на временно оккупированных территориях."

Примечательно, что хотя в новый квази-род войск входят добровольцы — о добровольности их вышеупомянутого привлечения уже к активным боевым действиям против "агрессора" речи в документе не идёт. Другое дело, что реальная выполнимость подобного замысла вызывает обоснованные сомнения.

В самом деле, начало формирования таких "местных войск", фактически — ополчения, начато Киевом отнюдь не из-за наличия огромной массы "патриотов украинской незалежности", готовых с оружием в руках бороться за неё против "клятых москалей". Такие, по большому счёту, закончились в "неньке" ещё в 2015 году — когда позорный срыв всех планов очередной "волны" мобилизации заставил политиков "победившего Майдана" начать комплектовать части карателей на Донбассе исключительно "контрактниками". Да и то, несмотря на все мыслимые "завлекаловки", штаты передовых подразделений ВСУ ныне "закрыты" очень часто всего-то на 50-60%.

То есть, если бы на Украине были десятки (а лучше сотни) тысяч готовых рисковать своей жизнью за вожделенную "незалежность" (от всех, кроме США, ЕС, и МВФ впридачу, конечно) — их бы со стопроцентной вероятностью направили на пополнение подразделений "первой линии". Только нету их, увы. А вот почувствовать себя "человеком с ружьём" у себя дома, получить не только право на применение силы, но и положенные за это от власти "плюшки" (льготы для военных, не самую плохую зарплату) желающие пока ещё находятся.

Бравые хлопцы для местных панов атаманов

Вот только есть очень большие сомнения, что бойцов таких "хуторянских армий" удастся заставить сняться с места для участия в боевых действиях далеко от постоянного места жительства. Да и просто — воевать по-настоящему, с риском для жизни. А не "нести службу" сродни той, что в советское время выполняли члены "добровольных народных дружин", в просторечье — "дружинники".

А тут ещё бывший замкомандующего украинских "диверсантов" генерал Сергей Кривонос в недавнем интервью было посетовал, что "вместо мотивированных бойцов, прошедших АТО на Донбассе в новые подразделения гребут всех подряд". Однако лидер харьковских нацистов Андрей Билецкий пожаловался на другое. Дескать, требования по здоровью к кандидатам в "территориальную оборону" похлеще, чем к космонавтам.

На первый взгляд, ситуация не очень логичная — зачем требовать эксклюзивных физических данных от людей, не имеющих достаточной мотивации для "борьбы с агрессором" — да, в общем, и в принципе не предназначенных для участия в серьёзных боевых действиях? Ответ на этот вопрос на днях дал другой украинский политик, бывший министр Внутренних дел и последний глава украинской администрации Крыма до его вхождения в состав РФ в 2014 году Анатолий Могилёв.

"Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдём к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором всё огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война — они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал. Если мы к такому придём, то мы придём к феодальному строю, опять же, это элементы разваливания государства", — заявил он.

Действительно, с этой точки зрения все "нестыковки" по организации украинской "территориальной обороны" становятся объяснимыми. В её лице украинским областям, районам и даже отдельным общинам готовятся собственные "феодальные дружины". Ну или отряды "бравых хлопцев" — для местных "панов-атаманов" из числа доморощенных мини-олигархов, обычно и занимающих кресла выборных глав общин.

Тем более, соответствующий опыт у такой сомнительной "элиты" уже есть. В 20-х числах февраля 2014 года, во время пика кризиса на Майдане, в очень многих украинских районах ключевые точки заняли молодые люди с битами и охотничьими ружьями. Не все они стреляли в автобусы с возвращающимся домой из Киева крымским "Беркутом", как это случилось тогда в Борисполе — но сам факт массовой "мобилизации" такой "теневой армии" из полукриминальных (или откровенно криминальных) элементов говорит об очень многом.

Политика "официального гоп-стопа"

Здание правительства Украины

Теперь всем таким "гоп-компаниям" Киев, судя по всему, готов предоставить уже официальный статус. Благо, "национальные традиции" на этот счёт очень солидные: от четвертьвековой "Руины" после смерти Богдана Хмельницкого, когда банды казаков и их самозванных атаманов и гетманов разорили Правобережье до почти полного безлюдья — до "махновщины" и "петлюровщины" времён Гражданской войны. Когда почти в каждом селе случались события сродни описанным в героической комедии "Свадьба в Малиновке".

Зачем Киеву провоцировать возможную "самостийность" региональных "баронов"? А кто вообще этих марионеток Вашингтона о чём-то спрашивает?! Американские политики и генералы отлично понимают, что украинское "вийско", даже при поддержке "территориальной обороны" — российской армии не противник.

Значит, надо попытаться создать на территории пока ещё страны полноценное "Гуляйполе" — раздираемое междоусобицами "новых феодалов" и их наёмников. А справиться с наведением порядка в таком хаосе будет, пожалуй, намного труднее — чем просто в случае установления контроля над Украиной или её частью с сохранившейся вертикалью управления.

С другой стороны, именно у поколений российских военных, от стрельцов царя Алексея Михайловича до бойцов, воевавших на Галичине с бандеровскими бандами, накоплен более чем успешный опыт наведения порядка в таких сложных условиях. Так что ничего, при необходимости справиться можно даже с "махновщиной XXI века"…

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