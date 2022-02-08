Александр Лукашенко заявил о своей богоизбранности

Александр Лукашенко не считает себя Создателем Белоруссии, но уверен: на пост президента страны почти три десятилетия назад его привело божественное вмешательство, которое и по сей день его не оставляет.

В эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву Лукашенко заявил:

"Бог бросил меня на эту сковороду в середине 90-х (он занял президентское кресло в 1994 году- Прим. ред) и Он все еще помогает мне время от времени".

Именно эта уверенность, вероятно, позволяет Александру Лукашенко "не верить" тем, кто называет его диктатором, хотя сам он неоднократно признавал, что демократия — "это трудное для него понятие", потому что его понимание демократии сильно отличается от версии, поддерживаемой "свободным миром и бастионом демократии — США”.