Марк Милли: вторжением на Украину Россия угробит четыре тысячи своих солдат

Вооруженные силы России могут захватить Киев всего за три дня, если ее войска начнут полномасштабное вторжение на Украину.

Так считает председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. О его выступлении на закрытом заседании Конгресса США рассказал Fox News. В опубликованной статье издание ссылается на несколько неназванных "источников в Конгрессе”.

Милли подсчитал, что "полномасштабное российское вторжение в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и гибели 15 000 украинских военнослужащих и 4000 российских военнослужащих”.

По данным Fox News, наряду с Милли на совещании "об Украине" присутствовали несколько высокопоставленных правительственных деятелей США, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

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