Вооруженные силы России могут захватить Киев всего за три дня, если ее войска начнут полномасштабное вторжение на Украину.
Так считает председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. О его выступлении на закрытом заседании Конгресса США рассказал Fox News. В опубликованной статье издание ссылается на несколько неназванных "источников в Конгрессе”.
Милли подсчитал, что "полномасштабное российское вторжение в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и гибели 15 000 украинских военнослужащих и 4000 российских военнослужащих”.
По данным Fox News, наряду с Милли на совещании "об Украине" присутствовали несколько высокопоставленных правительственных деятелей США, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.
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