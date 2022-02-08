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Автор Ольга Лебедева

Марк Милли: вторжением на Украину Россия угробит четыре тысячи своих солдат

Мир

Вооруженные силы России могут захватить Киев всего за три дня, если ее войска начнут полномасштабное вторжение на Украину.

Марк Милли: вторжением на Украину Россия угробит четыре тысячи своих солдат

Так считает председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. О его выступлении на закрытом заседании Конгресса США рассказал Fox News. В опубликованной статье издание ссылается на несколько неназванных "источников в Конгрессе”.

Милли подсчитал, что "полномасштабное российское вторжение в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и гибели 15 000 украинских военнослужащих и 4000 российских военнослужащих”.

По данным Fox News, наряду с Милли на совещании "об Украине" присутствовали несколько высокопоставленных правительственных деятелей США, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

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