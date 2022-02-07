Полянский о публикациях СМИ США: "Безумие и паникерство"

Предположения западных СМИ о том, сколько времени потребуется российским войскам для захвата Киева в результате предполагаемого вторжения на Украину, являются безумием.

Так прокомментировал статью, опубликованную The Washington Post, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В воскресенье американский таблоид опубликовал материал, в котором со ссылкой на "военные и разведывательные оценки США", говорится, что Россия может взять Киев за два дня, в результате чего среди мирного населения погибнут 50 тысяч человек.

Dmitry Polyanskiy @Dpol_un

К слову, напомним, что днём ранее The New York Times предположила, сославшись на "оценку высшего военного командования Украины", что российские войска, "похоже, находятся на заключительной стадии подготовки к военной акции" против соседней страны.