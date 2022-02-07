Предположения западных СМИ о том, сколько времени потребуется российским войскам для захвата Киева в результате предполагаемого вторжения на Украину, являются безумием.
Так прокомментировал статью, опубликованную The Washington Post, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
К слову, напомним, что днём ранее The New York Times предположила, сославшись на "оценку высшего военного командования Украины", что российские войска, "похоже, находятся на заключительной стадии подготовки к военной акции" против соседней страны.
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