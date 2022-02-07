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Автор Евгения Васильева

В Politico сообщили об издевательствах в администрации Байдена

Мир

Главный советник американского президента Джозефа Байдена по вопросам науки Эрик Лэндер унижал подчинённых. О токсичной обстановке рассказали 14 бывших и нынешних работников.

В Politico сообщили об издевательствах в администрации Байдена

"Многие женщины плакали, были травмированы и чувствовали себя уязвимыми и изолированными", — сообщила экс-сотрудница администрации Байдена Лэндера Рэйчел Уоллес Politico.

По словам пострадавших, Лэндер прекращал выступления во время брифингов, кричал на подчинённых и запугивал их. Также он высмеивал работников. Обвинения доказали в результате расследования. Лэндер в свою очередь извинился. Жертвы советника возмутились, что его не уволили, а Байден лишь выразил надежду, что такого больше не повторится. При этом в прошлом президент планировал увольнять людей, которые плохо относятся к коллегам.

Ранее сенатор США Тед Круз назвал виновника украинского кризиса. По мнению американсокго политика, слухи о "вторжении" России на Украину начались во время работы Байдена, что демонстрирует его слабость.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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