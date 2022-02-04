В США заявили, что "слабый" Байден виноват в росте напряжённости вокруг Украины

Напряжённость вокруг Украины начала расти после того, как сменился президент США. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

В интервью изданию The Hill он отметил, что РФ никогда не собиралась нападать на Украину. И лишь когда Джо Байден "положил руку на Библию", возглавив Штаты, началась эскалация.

"Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019, 2020 годах? Что изменилось?", — задался вопросами Круз.

По его мнению, Байден продемонстрировал "слабость и попустительство" практически сразу после того, как пришёл к власти в США. Сенатор отметил, что именно американского лидера нужно считать виновником украинского кризиса.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину. В Кремле уже неоднократно сообщали, что Россия не собирается проявлять агрессию по отношению к другим государствам.

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