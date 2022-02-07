Премьер Латвии надавал советов Макрону перед его визитом в Москву

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед визитом президента Франции в Москву напомнил Эммануэлю Макрону о самом главном. А заключается это самое главное в "активной поддержке Украины".

Кариньш сообщил, что провёл телефонные переговоры с президентом Франции в минувшие выходные. В ходе которых "подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии".

Эммануэль Макрон отправился с взитом в Москву 7 февраля. Предполагается, что в ходе переговоров будет обсуждаться не только ситуация на Украине, но и вопрос предоставления России долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности со стороны НАТО.

Впрочем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не ожидают, что визит Макрона станет прорывным. "Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", — сказал Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента подчеркнул, что визит очень важный: "Это очень важный визит. Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации — все, что связано с этими основными проблемами".

Что касается заявления премьер-министра Латвии, то прибалтийские политики постоянно подчёркивают ту роль, которые их государства играют в Европе. В Вильнюсе, Риге и Таллине считают важным отмечать, что с ними советуются относительно того, как выстраивать отношения с Россией.