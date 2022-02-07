Захарова о вооружённых силах РФ на границе с Украиной: мы у себя дома

Российский дипломат и официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российские войска могут находиться на границе с Украиной, "они у себя дома", добавила она.

Захарова сделала акцент на том, что вооружённые силы РФ размещаются именно там, где им надо.

"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооружённые силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома", — ответила она в эфире "Первого канала" на вопрос представителя западного СМИ.

Власти США и Великобритании регулярно сообщают о якобы готовящемся нападении РФ на украинские земли. Обе страны оказывают военную поддержку Киеву, поставляя оружие и боеприпасы.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" РФ на Украину. Он обратил внимание, что российская сторона придерживается миролюбивой внешней политики, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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