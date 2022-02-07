СМИ: У властей Польши весеннее обострение мигрантофобии

Руководство Польши переназначило виновника в миграционном кризисе на своей границе. Теперь это — Россия.

Как сообщает ИА БалтНьюс, пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что две трети нелегальных мигрантов попали на белорусско-польскую границу с территории РФ. В качестве подтверждения "новой статистики", она рассказала о задержанных "на днях" четырёх гражданах Шри -Ланки и трёх — Йемена, которые "показали, что с родины они прилетели в Москву, откуда поехали в Белоруссию".

Зачем мигранты усложняют себе путь в страны Евросоюза, куда очень хотят попасть, делая изрядный крюк и тратя на эту прихоть огромные деньги, польская чиновница не пояснила.

Это заявление, которое стоит расценивать как официальное, прозвучало сразу после того, как Александр Лукашенко сообщил о намерении Минска обнародовать новые подробности жестокости Варшавы по отношению к нелегальным мигрантам.

"В своей жестокости они превзошли варварство средневековья", — сказал белорусский президент, уточнив, что об этом рассказал перебежчик — польский солдат Эмиль Чечко.