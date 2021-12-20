Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко рассказал в эфире ТК Беларусь-1, что он был участником убийств нелегальных мигрантов в приграничной зоне, по приказу командования стрелял в людей.

25-летний артиллерист пересёк границу Белоруссии в пятницу. По его словам, он сделал это из-за "несогласия с проводимой правительством Польши миграционной политикой и широко распространённой практикой негуманного обращения с беженцами".

В беседе с журналистами Чечко обвинил польских силовиков в "систематических убийствах мигрантов" и рассказал, что "из-за них" (силовиков) погибли двое волонтеров.

Беглый солдат призвал Красный Крест расследовать преступления на приграничной территории Польши.

"Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял", — сказал Чечко в телеинтервью.

Фрагмент откровений перебежчика был показан в воскресном эфире.

Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

Чечко признался, что впервые убивал людей в конце мая и что лица первых убитых мигрантов "помнятся всегда", но только первых…

"А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", — сказал он.