EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роспотребнадзор не исключает введения в России штрафов за отказ вакцинироваться
Исследование: те, кто верит в астрологию не очень умны и склонны к нарциссизму
Профессор МГИМО Ивашов: Достоевский предсказал партию "Единая Россия"
Все горняки вышли на поверхность после пожара на шахте в Кузбассе
Трамп согласился, что лидер КНР Си Цзиньпин убийца
Свердловская учительница дала пощечину школьнику и разорвала его тетрадь
Бывший сотрудник ФСБ занял пост проректора ВШЭ
Трамп рассказал, сколько денег должен Китай выплатить миру из-за коронавируса
Главный инфекционист США: страну ждут сложные недели из-за "омикрона"

Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

Мир

Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко рассказал в эфире ТК Беларусь-1, что он был участником убийств нелегальных мигрантов в приграничной зоне, по приказу командования стрелял в людей.

Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

25-летний артиллерист пересёк границу Белоруссии в пятницу. По его словам, он сделал это из-за "несогласия с проводимой правительством Польши миграционной политикой и широко распространённой практикой негуманного обращения с беженцами".

В беседе с журналистами Чечко обвинил польских силовиков в "систематических убийствах мигрантов" и рассказал, что "из-за них" (силовиков) погибли двое волонтеров.

Беглый солдат призвал Красный Крест расследовать преступления на приграничной территории Польши.

"Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял", — сказал Чечко в телеинтервью.

Фрагмент откровений перебежчика был показан в воскресном эфире.

Польский солдат-перебежчик рассказал в Белоруссии, как расстреливают мигрантов

Чечко признался, что впервые убивал людей в конце мая и что лица первых убитых мигрантов "помнятся всегда", но только первых…

"А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", — сказал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Роспотребнадзор не исключает введения в России штрафов за отказ вакцинироваться
Исследование: те, кто верит в астрологию не очень умны и склонны к нарциссизму
Джонсон, Гебрейесус и Ко - ответчики в уголовном деле о COVID-геноциде
Делегация Конгресса США приехала в Киев
Профессор МГИМО Ивашов: Достоевский предсказал партию "Единая Россия"
Американские сенаторы поругались из-за санкций в отношении "Северного потока-2"
Все горняки вышли на поверхность после пожара на шахте в Кузбассе
Трамп согласился, что лидер КНР Си Цзиньпин убийца
Свердловская учительница дала пощечину школьнику и разорвала его тетрадь
Бывший сотрудник ФСБ занял пост проректора ВШЭ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Гинцбург назвал допустимое количество ревакцинаций "Спутником V"
Общество
Гинцбург назвал допустимое количество ревакцинаций "Спутником V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников