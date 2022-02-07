Боррель объяснил, почему Россия готова к санкциям, а ЕС к энергокризису нет

Россия увеличила устойчивость к санкциям и сделала больше для подготовки к ним, чем Евросоюз для решения ситуации с энергокризисом, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

По его мнению, постоянные угрозы введения "тяжёлых экономических санкций" против российской стороны могут вызвать перебои поставок голубого топлива в западные страны, к чему Евросоюз не готов.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа", — написал в своём официальном блоге в преддверии заседания совета ЕС-США по энергетике Боррель.

Глава внешнеполитической службы подчеркнул, что странам-участницам ЕС необходимо срочно проработать возможность создания "стратегических запасов газа". С чем обратиться к Еврокомиссии на предстоящем заседании.

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