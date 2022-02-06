Глава дипломатии ЕС объяснил, чем опасны для экономики текущие цены на энергию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, какие последствия могут быть от текущих высоких цен на энергию. Об этом он написал в своём официальном блоге в преддверии заседания совета ЕС-США по энергетике.

По его мнению, если цены на энергию останутся высокими в течение всего года, стимулируя инфляцию, это серьёзно повлияет на восстановление экономики от пандемии.

Он также затронул тему сотрудничества России, обозначив тяжёлый кризис. Так, Боррель полагает, что в текущих условиях речь идёт не только о цене, но о безопасности и надёжности поставок. В связи с этим он призывает работать над план, который поможет ЕС и США стать менее зависимыми от российского топлива.

Ранее в Twitter Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она "ведёт войну нервов” и продолжает "нагнетать обстановку напряжённости в Европе”.

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