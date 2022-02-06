Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, какие последствия могут быть от текущих высоких цен на энергию. Об этом он написал в своём официальном блоге в преддверии заседания совета ЕС-США по энергетике.
По его мнению, если цены на энергию останутся высокими в течение всего года, стимулируя инфляцию, это серьёзно повлияет на восстановление экономики от пандемии.
Он также затронул тему сотрудничества России, обозначив тяжёлый кризис. Так, Боррель полагает, что в текущих условиях речь идёт не только о цене, но о безопасности и надёжности поставок. В связи с этим он призывает работать над план, который поможет ЕС и США стать менее зависимыми от российского топлива.
Ранее в Twitter Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она "ведёт войну нервов” и продолжает "нагнетать обстановку напряжённости в Европе”.
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