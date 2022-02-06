США помогут Германии найти альтернативные пути поставок газа в Европу

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о теме предстоящих переговоров лидера США Джозефа Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. О чём будут говорить политики, Салливан сказал в эфире телеканала NBC.

"Мы можем помочь в координации поставок газа. Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра", — заявил советник президента США.

Ранее Салливан раскрыл подробности готовящихся санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут навредить и Китаю.

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