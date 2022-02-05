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Автор Юлия Миленина

Украина направила ФРГ список с требуемым для войны оружием: "РФ вот-вот нападёт"

Мир

Украинские дипломаты обратились в МИД Германии с требованием в срочном порядке предоставить Киеву необходимое оружие из предложенного списка, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Украина направила ФРГ список с требуемым для войны оружием: "РФ вот-вот нападёт"

По информации издания, на Украине считают, что РФ совсем скоро вторгнется на территорию страны.

Как отмечается в письме, Россия усиливает свои военные силы рядом с украинскими границами. В Киеве предполагают, что Кремль начинает "подготовку к вооружённому нападению".

Объяснив ситуацию, украинские дипломаты попросили ФРГ немедленно поставить вооружения в страну. Они приложили к письму список с оружием, которое хотели бы получить от Германии в ближайшее время:

  • Зенитно-ракетные комплексы средней дальности;
  • Переносные ЗРК;
  • Антидроновое оружие;
  • Микроволновые системы уничтожения;
  • Электронные системы слежения;
  • Приборы ночного видения;
  • Камеры наблюдения;
  • Боеприпасы.

Власти ФРГ ещё не комментировали просьбу Киева о поставках оружия. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже неоднократно заявлял, что не собирается снабжать Украину техникой и боеприпасами.

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