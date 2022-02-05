Украинские дипломаты обратились в МИД Германии с требованием в срочном порядке предоставить Киеву необходимое оружие из предложенного списка, сообщает Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, на Украине считают, что РФ совсем скоро вторгнется на территорию страны.
Как отмечается в письме, Россия усиливает свои военные силы рядом с украинскими границами. В Киеве предполагают, что Кремль начинает "подготовку к вооружённому нападению".
Объяснив ситуацию, украинские дипломаты попросили ФРГ немедленно поставить вооружения в страну. Они приложили к письму список с оружием, которое хотели бы получить от Германии в ближайшее время:
Власти ФРГ ещё не комментировали просьбу Киева о поставках оружия. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже неоднократно заявлял, что не собирается снабжать Украину техникой и боеприпасами.
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