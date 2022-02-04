В Совфеде заявили об усталости Германии от Украины

Многочисленные заявления Украины о необходимости оказания ей поддержки надоели ФРГ, заявил российский сенатор Сергей Цеков, комментируя Pravda.Ru высказанное в Бундестаге мнение о том, что требования Киева становятся "всё более истеричными".

"В принципе, Украина, конечно, своими заявлениями, особенно в Германии, надоела уже давно. И посол в Германии Мельник, в частности, жалуется на то, что он становится нерукопожатным. Это реакция на всякие заявления, которые Германия слышит из Украины", — сказал парламентарий.

По его словам, в Европе и ФРГ пока не могут отказаться от поддержки Украины, но уже устали от неё.

"Потому что фактически Украина на сегодняшний день является яблоком раздора. Если бы Украину вывести за рамки каких-то разговоров между Европой, НАТО, Соединенными Штатами Америки и Россией, было бы проще", — пояснил Цеков.

Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о нарастающей истеричности требований Киева к Германии, касающиеся, в частности, "Северного потока — 2" и поставок оружия.

"Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными", — отметил депутат.

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