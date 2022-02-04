Захарова оценила заявление Нуланд об утечке ответа США по безопасности из-за РФ

Заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о причастности РФ к утечке в прессу ответа Вашингтона по гарантиям безопасности не осталось без реакции официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она обратила внимание на упоминание Нуланд отметок в переданной РФ копии ответа, которые якобы оказались аналогичны тем, что были обнаружены на попавших к журналистам испанской газеты El País документах.

"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне почти уверены в причастности Москвы к утечке из-за совпадения пометок на документах, переданных РФ и оказавшихся в распоряжении испанской газеты.

В посольстве РФ в США выразили недоумение в связи с заявлением замгоссекретаря и предположили, что американцы сами изготовили копию ответа с метками, попавшую потом в прессу.

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