Нуланд заявила о причастности РФ к утечке ответа США по гарантиям безопасности

В США полагают, что утечку в прессу ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности устроила РФ. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы почти уверены — в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами РФ", — заявила дипломат, отвечая вопрос ТАСС, считает ли она РФ причастной к утечке ответа США, который опубликовала 2 февраля испанская газета El País.

По словам Нуланд, отметки на копиях документов, переданных Вашингтоном союзникам, были другими.

В посольстве РФ в США, комментируя заявление замгоссекретаря, назвали его "вызывающим недоумение".

"Утверждения В. Нуланд о том, что Москва организовала "утечку" в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности вызывают недоумение", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В связи с упоминанием Нуланд о совпадении неких пометок на документах, переданных Вашингтоном Москве и оказавшихся в распоряжении испанской газеты, в посольстве допустили, что в США сами изготовили "помеченную" копию, которая потом попала к журналистам.

В российском диппредставительстве США призвали не заниматься конспирологией, а сосредоточиться на вопросах укрепления европейской безопасности.

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