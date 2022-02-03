В Крыму обвинили Пентагон в "пустой болтовне" о фейковом видео России

Политический эксперт из Крыма и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал новость о заявлении Пентагона о фейковом видео как предлоге вторжения на Украину, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, Пентагон как обычно напустил туман и поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, поскольку такие слова иначе как пустой болтовней назвать нельзя.

Кроме того, Бальбек подчеркнул, что у России совершенно нет опыта в создании фейковых новостей. При этом он назвал американских коллег специалистами в этом деле.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия планирует использовать в качестве предлога для нападения на Украину фейковую пропагандистскую видеозапись. Он пояснил, что на видео может быть запечатлено инсценированное нападение военнослужащих Украины на территорию России.

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